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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бобруйске отметили День танкиста

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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бобруйске отметили День танкиста

Эксклюзивные видео смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».

Фото Виктора ЧАБАНА.

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