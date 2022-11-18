Снежные улицы любимого Бобруйска
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Фотографии: Виктор Чабан
В Бобруйске выпал первый снег. Наш корреспондент Виктор Чабан запечатлел снежные улицы любимого Бобруйска.
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