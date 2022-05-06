Новый сезон открылся в парке культуры и отдыха Бобруйска. Рассказываем, сколько стоят билеты на аттракционы
Опубликовано 02.05. Обновлено 6 мая в 12.27.
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30 апреля в городском парке культуры и отдыха открылся новый сезон. Для гостей и жителей Бобруйска была организована праздничная программа «Парк собирает друзей». Корреспондент «БЖ» побывал на месте событий.
С этого дня начали работать аттракционы, объекты общепита и фонтаны. Состоялась выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, а на главной сцене прошло театрализованное представление «Волшебный ключик». Позже со сцены зазвучали «Песни весны», которые исполнили представители Центра досуга и творчества Бобруйска. После полудня на малой сцене прошла развлекательно-игровая программа «Час веселых затей».
Актуальный прейскурант цен билетов на аттракционы:
- 4.00 – «Летающая тарелка», «Калипсо», «Сальто».
3.50 – «Орбита», «Веселые горки», «Сюрприз».
3.00 – «Автодром», «Экспресс-шоссе».
2.50 – «Мини-джет» (самолет), «Колесо встреч», «Колокольчик», «Солнышко», «Передвижная карусель», «Русские качели», «Школьные качели».
Кроме того, попрыгать на сеточном батуте предлагают за 3 рубля/10 минут. Один выстрел в тире стоит 40 копеек. В парке также можно арендовать велосипед, электромобиль или квадроцикл.
В этом году в парке ввели платежную систему «Оплати». Подробнее об этом рассказала редактор интернет-ресурса ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска» Екатерина Матюшонок:
– У нас введена платежная система «Оплати». Она уже работает и распространяется на все аттракционы во взрослом парке. Скачав и установив специальное приложение на смартфон, любой желающий может отсканировать QR-код и оплатить, не тратя при этом время на ожидание в очереди.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.