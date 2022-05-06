Новый сезон открылся в парке культуры и отдыха Бобруйска. Рассказываем, сколько стоят билеты на аттракционы

30 апреля в городском парке культуры и отдыха открылся новый сезон. Для гостей и жителей Бобруйска была организована праздничная программа «Парк собирает друзей». Корреспондент «БЖ» побывал на месте событий.

С этого дня начали работать аттракционы, объекты общепита и фонтаны. Состоялась выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, а на главной сцене прошло театрализованное представление «Волшебный ключик». Позже со сцены зазвучали «Песни весны», которые исполнили представители Центра досуга и творчества Бобруйска. После полудня на малой сцене прошла развлекательно-игровая программа «Час веселых затей».

Актуальный прейскурант цен билетов на аттракционы:

4.00 – «Летающая тарелка», «Калипсо», «Сальто».

3.50 – «Орбита», «Веселые горки», «Сюрприз».

3.00 – «Автодром», «Экспресс-шоссе».

2.50 – «Мини-джет» (самолет), «Колесо встреч», «Колокольчик», «Солнышко», «Передвижная карусель», «Русские качели», «Школьные качели».

Кроме того, попрыгать на сеточном батуте предлагают за 3 рубля/10 минут. Один выстрел в тире стоит 40 копеек. В парке также можно арендовать велосипед, электромобиль или квадроцикл.

В этом году в парке ввели платежную систему «Оплати». Подробнее об этом рассказала редактор интернет-ресурса ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска» Екатерина Матюшонок:

– У нас введена платежная система «Оплати». Она уже работает и распространяется на все аттракционы во взрослом парке. Скачав и установив специальное приложение на смартфон, любой жела­ющий может отсканировать QR-код и оплатить, не тратя при этом время на ожидание в очереди.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.