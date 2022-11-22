Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фоторепортажи

ФОТОРЕПОРТАЖ: Бобруйск. Первые огни наступающего праздника

5 0

ФОТОРЕПОРТАЖ: Бобруйск. Первые огни наступающего праздника

Бобруйчане не дремлют и уже готовятся к новому году. Так, например, бобруйский бизнес украшает свои заведения для создания праздничной атмосферы и привлечения клиентов.

Виктор ЧАБАН прогулялся по улице Социалистической и запечатлел первые огни наступающего праздника.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿