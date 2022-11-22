ФОТОРЕПОРТАЖ: Бобруйск. Первые огни наступающего праздника
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
Бобруйчане не дремлют и уже готовятся к новому году. Так, например, бобруйский бизнес украшает свои заведения для создания праздничной атмосферы и привлечения клиентов.
Виктор ЧАБАН прогулялся по улице Социалистической и запечатлел первые огни наступающего праздника.
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