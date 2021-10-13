ФОТОРЕПОРТАЖ: Бобруйчане прививаются вакциной от COVID-19
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Фотографии: Виктор Чабан
Фото Виктора ЧАБАНА.
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