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Фотофакт. Уборка снега и льда на площади Победы

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Фотофакт. Уборка снега и льда на площади Победы

Фото Виктора ЧАБАНА.

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