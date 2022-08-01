На улице Орджоникидзе продолжается укладка асфальта
19 0
Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
В Бобруйске идет укладка асфальта на улице Орджоникидзе.
Ранее мы сообщали, что в течение июля-августа в городе на Березине идет текущий ремонт улицы Минской. Обновляют участок магистральной улицы от Орджоникидзе до ул. Гагарина. Специалисты обещают, что новая дорога будет радовать бобруйчан много лет.
Виктор ЧАБАН, фото автора.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
На улице Орджоникидзе продолжается укладка асфальта
-
В Бобруйске нанесли на тротуарах разметку, а точнее подсказки, которые необходимо выполнить для безопасного перехода проезжей части дороги!
-
На пересечении Минской и Георгиевского работает фреза
-
Пешеходная зона на Минской тоже обновляется
-
Апгрейд Минской в разгаре
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости