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Фотофакт

На улице Орджоникидзе продолжается укладка асфальта

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На улице Орджоникидзе продолжается укладка асфальта

В Бобруйске идет укладка асфальта на улице Орджоникидзе.

Ранее мы сообщали, что в течение июля-августа в городе на Березине идет текущий ремонт улицы Минской. Обновляют участок магистральной улицы от Орджоникидзе до ул. Гагарина. Специалисты обещают, что новая дорога будет радовать бобруйчан много лет.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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