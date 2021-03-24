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Общество

ФОТОФАКТ: “Дыхание времени на киноэкране”: афиши 1940-1950 годов представили в музее истории ВОВ

БелТА 33 0

ФОТОФАКТ: “Дыхание времени на киноэкране”: афиши 1940-1950 годов представили в музее истории ВОВ

Временная экспозиция советских киноафиш 1940-1950 годов "Дыхание времени на киноэкране" открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Основу выставки составляют оригинальные киноафиши из коллекции "Плакаты" фондов музея истории Великой Отечественной войны. Эти предметы уникальны и интересны тем, что отражают развитие кинематографа и плакатного искусства в те годы. Художники кинорекламы сами прошли фронтовыми дорогами и вложили эмоции в свою работу.

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