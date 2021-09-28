ФОТОФАКТ: «Белшина» – один из крупнейших производителей в своей отрасли

На заводе массовых шин ОАО "Белшина" сегодня производят шины от 13 до 18 дюймов, которые используются на большинстве легковых машин - от "Жигулей" до современных кроссоверов. Этим летом на предприятии освоили выпуск шин типоразмеров 205/70R15 модели BEL-715 и 215/55R17 модели BEL-409.

Сборщик шин Артём Радченко

ОАО "Белшина" - один из крупнейших производителей в отрасли - предлагает более 300 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных машин, тракторов, электротранспорта, автобусов.

Сборщик шин Светлана Бизун

Контролёр ОТК Кристина Фролова

В ОАО входят завод крупногабаритных шин, завод массовых шин, завод сверхкрупногабаритных шин, механический завод, другие подразделения, необходимые для организации производства и сбыта продукции, соцобъекты.-0-

Фото Олега Фойницкого.