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Фотофакт

ФОТОФАКТ: «Бабушкина крынка» установила зеленую ель

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ФОТОФАКТ: «Бабушкина крынка» установила зеленую ель

На фото: установка праздничной ели возле проходной Бобруйского филиала холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

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