Форум развития гражданского общества пройдет в Бобруйске

Как отметила председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович, проведение Форума укрепит взаимодействие институтов гражданского общества региона и органов государственного управления в решении социальных вопросов.

"В рамках мероприятия пройдет церемонию открытия Форума, дискуссионные и выездные площадки, организованные на базе первичных организаций РОО «Белая Русь». Форум завершится церемонией закрытия и культурной программой, - обратила внимание она. - Предполагается, что спикерами на площадках выступят руководители ведущих общественных организаций города. Масштабный Форум мы проводим накануне республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, а также в Год исторической памяти".

По словам Ирины Русакович, Форум воплощает принцип ответственности гражданского общества за судьбу страны и начинает свое существование с целью консолидации гражданского общества.