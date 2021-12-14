Форум # GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) пройдет в Бобруйске

В продолжение крупного регионального Могилевского форума 16 декабря пройдет форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане – регионы) в г. Бобруйске.

Бобруйск станет продолжением форума, прошедшего 14 декабря в г.Могилев, актуальность проведения которого обусловлена концентрацией на территории города 35-ти крупных и средних предприятий промышленности различных сфер отраслей.

На мероприятии будут представлены крупные проекты, связанные с использованием таких технологий, как 5G для обеспечения роботизированного и дистанционного управления техникой, цифровые двойники, промышленный интернет вещей и другие.

Государственный инфраструктурный оператор в сфере ИКТ на форуме в Бобруйске расскажет о передовых цифровых технологиях в промышленности.

Справочно: В числе значимых цифровых технологий внедряемые в мировой

промышленности можно отметить такие как промышленные роботы, искусственный

интеллект, большие данные, цифровой двойник, промышленный интернет-вещей и другие.

Преимущества же использования цифровых технологий в промышленности очевидны - повышения производительности труда, снижения затрат, повышение качества продукции, повышение эффективности бизнес-процессов и безопасности производств, движение в сторону обеспечения углеродной нейтральности.



Масштабная республиканская инфраструктура, состоящая из республиканского центра обработки данных (РЦОД), республиканской облачной платформы, SMART платформы, беспроводных технологий связи последних поколений, Единой

республиканской сети передачи данных используется сегодня при реализации крупных

проектов в сфере промышленности.

Также затронут вопросы организации защиты персональных данных. Будут говорить о Защищенном сегменте Единой республиканской сети передачи данных, внедрении биометрических документов и многое другое. Запланирована церемония награждения 1000-го клиента РЦОД и республиканской облачной платформы, которым стала одна из организаций г.Бобруйска. Сегодня все стереотипы и барьеры в отношении облачных сервисов сломаны, «облака» покоряют своим удобством, экономичностью, масштабируемостью и отказоустойчивостью.

Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а

также Белорусские облачные технологии выступили организаторами данного мероприятия. Мероприятие пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Могилевского облисполкома и Бобруйского горисполкома.

Контактное лицо: Гаврилович Юлия, контактный телефон (моб.) +375 (29) 327 24 82, e-mail:yuliya.gavrilovich@becloud.by