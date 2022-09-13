Форум «Беларусь помнит!» 14 сентября объединит в парламенте молодых историков со всей страны

Очередное заседание постоянно действующего молодежного форума "Беларусь помнит!" состоится 14 сентября в Палате представителей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В современных политических условиях борьбы за свое историческое наследие важно не только популяризировать память о героическом прошлом белорусов, но и ответственно подходить к подготовке профессиональных историков, ученых, способных не только изучать, но и пропагандировать исторические факты, воспитывать у молодежи уважение к своей истории и стране. Именно поэтому в стенах Дома правительства соберутся молодые историки - аспиранты, магистранты исторических факультетов учреждений высшего образования из всех регионов Беларуси.

В рамках форума планируется обсудить борьбу белорусского народа в межвоенной Польше за свое право жить в едином государстве, а также дать оценку попыткам современных польских политиков и историков продолжать экспансионистскую политику в отношении Беларуси с принятием соответствующей резолюции.

Кроме того, состоится презентация выставки Национального архива, посвященной оккупации территорий Западной Беларуси поляками.