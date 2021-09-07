Форум «Беларусь адзіная» 7 сентября принимает Могилёв

Новости Беларуси. Региональный форум «Беларусь адзіная» объединил уже сотни участников по всей стране. 7 сентября гостей принимает Могилев.

Представители районных властей, депутаты, политологи, редакторы региональных СМИ, а также молодежь – все вместе в формате диалога обсуждают главные темы в контексте Года народного единства. И в этих вопросах как никогда важно услышать голоса из регионов.

Такие встречи проходят по просьбе жителей. Они стали знаковым событием для всех областных центров. Стартовал форум 20 августа в Бресте. За это время он успел охватить все регионы страны.

Заключительный форум «Беларусь адзіная» пройдет 10 сентября в столице. Однако встречи продолжатся и дальше. Уже очевидно, что диалог в таком формате получил популярность и отклик. Не исключено, что формат перерастет в отдельный информационный проект.