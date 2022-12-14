Формулу успешного родительства выводили на общегородском родительском собрании Бобруйска

Ребенок «залипает» в соцсетях? Угрюм и неразговорчив? У него появились неизвестные доходы? Это тревожные звоночки, и родителям в этом случае не стоит откладывать поиск путей налаживания контакта со своим чадом. В этом ему помогут педагоги учебных заведений, психологи и другие заинтересованные представители общественных организаций. Город сегодня не остается в стороне от решения семейных проблем. Выверив и подобрав все ингредиенты успешного родительства 13 декабря на общегородском родительском собрании, организаторы и участники сделали простой вывод. Родителям нужно начинать с себя. Ведь в первую очередь дети сталкиваются именно с примером своих пап и мам.

— Работая в группах, родители все вместе составили формулу успешного родительства, — задачи и приоритеты семейного воспитания, — рассказала журналистам начальник управления по образованию горисполкома Елена Лисица. — Всего в общегородском родительском собрании участие приняло свыше 150 человек, среди них около 80 родителей. Обсуждены вопросы противоправного и суицидального поведения несовершеннолетних, проведена профилактика кибербезопасности, вспомнили, как важно обучать финансовой грамотности. Были расставлены акценты и приоритеты в этих направлениях. В этот раз родительское собрание прошло в несколько нетрадиционной форме. Не было докладов и официоза. Работа родителей была разделена на 6 групп.

— Об ответственном родительстве мы сегодня говорим прежде всего с позиции законопослушного поведения наших детей, — подчеркнула заместитель председателя Бобруйского городского исполнительного комитета Виктория Омелюсик. — Мы говорим о многом: сколько работают школы, субъекты профилактики. Не стоит забывать, что все начинается с семьи. С поведения родителей, их образа жизни, с формирования достаточного примера для своих детей, — какими они пойдут по жизни, и что они получат от нее — зависит, прежде всего, от них.