Ford может сократить до 40% сотрудников

Массовое производство электромобилей, которые при сборке требуют меньше рабочей силы, может привести к массовым сокращениям сотрудников концерна Ford. Речь идет о цифре в 40%, пишет Lenta.ru.

Как пояснил руководитель компании Джим Фарли, для производства электромобилей требуется меньше деталей и рабочей силы в сравнении с бензиновыми или дизельными машинами. Ford хочет получать с продаж электрокаров не менее 50% от общей выручки уже к 2030-му. Вместе с тем Фарли отметил, что у концерна есть план на расширение собственного производства деталей, привлечение новых поставщиков.

Напомним, что в августе Ford уволил три тысячи сотрудников.

Ранее стало известно о планируемых массовых увольнениях в компаниях Meta (ей принадлежат Facebook и Instagram) и Amazon. Своих рабочих мест лишатся тысячи человек.