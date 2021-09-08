Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профрисков создан в Беларуси

В Беларуси создан Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков, сообщили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Соответствующее положение, определяющее основания, условия, порядок начисления и размер единовременных выплат из этого фонда, разработано отраслевым профсоюзом и утверждено на заседании Президиума Республиканского комитета БПРЗ.

"Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков создан для социальной защиты и материальной поддержки работников здравоохранения, независимо от формы собственности, являющихся членами отраслевого профсоюза, пострадавших от противоправных действий других лиц во время выполнения своих должностных обязанностей, а также оказывающих медицинскую помощь в условиях профессиональных рисков", - отметили в профсоюзе.

Также для обеспечения представления и защиты прав и интересов работников, допустивших профессиональные ошибки, в результате которых причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанные с небрежным или халатным выполнением ими своих должностных обязанностей, в положении прописан порядок и размер предоставления единовременных выплат и указаны случаи, когда такие выплаты не производятся. Например, если вред жизни и здоровью пациента причинен в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника здравоохранения.

Размер единовременной выплаты установлен в диапазоне от Br300, если работник здравоохранения получил травму, не отнесенную к тяжелым, и до максимальных Br5 тыс. - в случае гибели (смерти) работника.