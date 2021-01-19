Фольклорный тематический праздник провели в ТЦСОН Ленинского района

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошел фольклорный тематический праздник «Святки». Данный праздник нацелен на сохранение обрядов и традиций белорусского народа.

Очень интересный и содержательный сценарий проведения праздника «Святки» разработали посетители и сотрудники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Все члены клуба «Литературное кафе» приняли активное участие в празднике. Театральное действие получилось яркое, колоритное, интересное. Появление символа нового года вызвало бурю аплодисментов. На празднике звучали стихи о зиме известных авторов и собственного сочинения, пели песни под звуки гитары, отвечали на вопросы викторины, проводили театрализованное действие. Закончился праздник дружным чаепитием.

Если у Вас есть свои идеи, Вы желаете проявить свою активность, поддержать физическую форму, развить творческий потенциал, приобрести новых знакомых, мы ждем Вас по адресу: ул. К.Либкнехта, 58, тел.70-69-60.

Заведующий отделением

Руденок Н.П.

Специалист по соц. работе

Мартинович Т.Н.