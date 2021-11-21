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Спорт

ФК «Белшина» за один тур до окончания чемпионата вышел в высшую лигу!

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ФК «Белшина» за один тур до окончания чемпионата вышел в высшую лигу!

Обыграв с внушительным счетом 5:1 футбольный клуб "Лида", ФК "Белшина" за один тур до окончания чемпионата вышел в высшую лигу!

Фото: Александр Анташкевич

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