ФК «Белшина» за один тур до окончания чемпионата вышел в высшую лигу!
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Автор текста: Александр Анташкевич
Обыграв с внушительным счетом 5:1 футбольный клуб "Лида", ФК "Белшина" за один тур до окончания чемпионата вышел в высшую лигу!
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