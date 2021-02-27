ФК “Белшина” встретился с “Муромом”
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Фотографии: Александр Анташкевич
Товарищеский матч ФК "Белшина" с командой из города-побратима Бобруйска "Муром" завершился дружественной ничьей со счетом 2:2.
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