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ФК “Белшина” встретился с “Муромом”

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ФК “Белшина” встретился с “Муромом”

Товарищеский матч ФК "Белшина" с командой из города-побратима Бобруйска "Муром" завершился дружественной ничьей со счетом 2:2.

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