ФК «Белшина»: вничью с «Барановичами»

В минувшее воскресенье в матче двадцать второго тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на выезде сыграли вничью со счетом 1:1 с ФК «Барановичи».

Как и подобает лидеру чемпионата, футбольный клуб «Белшина» с первых минут встречи завладел инициативой. И уже на 16-й минуте лучший бомбардир команды Рамазан Исаев забивает свой девятый гол в нынешнем сезоне. Нельзя сказать, что после этого «красно-черные» успокоились, но игра выровнялась. Хозяева поля стали смелее проводить контратаки и свое мастерство уже приходилось демонстрировать нашему голкиперу Павлу Охремчуку. Тем не менее, на перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу «Белшины».

Отличный шанс увеличить разрыв в счете был в начале второй 45-минутки у Ильи Кухарчика – мяч после его удара угодил в штангу ворот «Барановичей». А вот на 65-й минуте матча не смог выручить свою команду и отчаянный бросок нашего вратаря – ударом с линии штрафной полузащитник хозяев Мартин Артюх сравнивает счет. В оставшееся время противостояния команд имели шансы выйти вперед и те, и другие. На совести главного арбитра встречи остаются и пару не назначенных пенальти в ворота «Барановичей». А матч так и закончился боевой ничьей.

Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Белшина» Альберт Рыбак после игры был краток:

– Сегодня мы должны были уехать с победой, увы, не получилось. Будем стараться побеждать во всех одиннадцати матчах третьего круга.