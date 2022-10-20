ФК «Белшина», ведя в счете, уступил «РЦОР БГУ»

19 октября в матче 26 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу «Беларусбанк – Высшая лига» футболисты «Белшины» на выезде, ведя в счете 0:1, все-таки уступили одному из лидеров турнира – столичному «РЦОР БГУ» со счетом 1:3.

Сразу же после стартового свистка главного арбитра «красно-черные» пошли вперед. И уже на 2-й минуте, после подачи углового справа, дальний удар по воротам хозяев наносил Илья Кухарчик, но мяч оказался в руках голкипера минчан. Постепенно игра выровнялась, атаки накатывали уже то на одни, то на другие ворота. А на 37-й минуте первого тайма гости вышли вперед. С передачи Дмитрия Вашкевича капитан «Белшины» Дмитрий Гомза развернулся и пробил. Мяч угодил в перекладину ворот и от вратаря студентов срикошетил в сетку. Однако, на перерыв команды уходили при счете 1:1. На 39-й минуте после подачи углового цифры на табло сравнял Бобир Абдихоликов.

Начало второго тайма стало печальным для «шинников». Обыграв защитника и вратаря «Белшины» все тот же нападающий Абдихоликов на 46-й минуте оформил дубль. Поведя в счете, хозяева завладели и игровой инициативой. Замены, проведенные тренерским штабом нашей команды, особой пользы не принесли, а за пять минут до окончания основного времени встречи вышедший на замену у хозяев Илья Грищенко увеличил преимущество «РЦОР БГУ» – 1:3.

Пресс-конференция

Альберт Рыбак («Белшина»):

– Матч можно разделить на две части – до первого пропущенного нами гола и после. В первой половине у нас что-то получалось, был настрой, желание, создавали моменты, забили гол… Необходимо было проявить концентрацию, внимание, ответственность, чего, к сожалению, и не получилось. Пропускаем сразу после забитого мяча, потом в самом начале второго тайма. Нельзя так выходить из раздевалки… В этих ключевых моментах мы допустили ошибки. А учитывая стиль игры соперника, нельзя ему давать такое преимущество. В целом, ребята старались, но многое сегодня не получилось. Проведем анализ и будем готовиться к следующему матчу.

Павел Родненок («РЦОР БГУ»):

– Трудная, волевая победа, очень важная для нашей команды. Ключевую роль сегодня сыграли лидеры и лучший функционал во втором тайме. Поэтому – заслуженная победа. Будем готовиться дальше.