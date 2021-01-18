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ФК “Белшина” уступил в своем первом товарищеском матче сезона

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ФК “Белшина” уступил в своем первом товарищеском матче сезона

Вчера футбольный клуб "Белшина" в своем первом товарищеском матче этого сезона в упорной борьбе уступил со счетом 1:2 ФК "Гомель". В составе "красно-черных" забитым мячом отметился Герман Барковский.

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