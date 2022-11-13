ФК «Белшина» уступил чемпиону страны
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В матче заключительного,30 тура чемпионата страны по футболу "красно-черные" уступили со счетом 1:4 солигорскому "Шахтеру", ставшему четырехкратным чемпионом Беларуси
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