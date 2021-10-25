ФК «Белшина»: уступаем лидеру чемпионата

В минувшее воскресенье в матче двадцать восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на домашнем стадионе «Спартиак» уступили лидеру турнира – дзержинскому «Арсеналу» со счетом 0:3.

В целом эта встреча проходила на довольно высоких скоростях, но первые минут двадцать, в основном, в центре поля. На 22-й минуте свой класс в технике показал Рамазан Исаев, однако до хорошего удара по воротам дело не дошло. А вот спустя минуту, после выстрела Ильи Васильева в ближний угол, свою рамку спасает голкипер гостей, на добивании Ислам Чесноков, но мяч после его удара летит мимо ворот. На пресловутой 25-й минуте началось все с рикошета. Мяч защитниками «Белшины» выносился на половину поля «Арсенала», но вместо этого оказался в нашей штрафной, у нападающего гостей Дмитрия Матяша. Вышедший из ворот Павел Охремчук, казалось, ликвидировал угрозу, увы, капитан «Арсенала» Дмитрий Осипенко на добивании делает счет 0:1. «Красно-черные» бросились отыгрываться, их болельщики уповали на гол «в

раздевалку». И он случился, но, к сожалению, снова в наши ворота. Уже в добавленную к основному времени первого тайма минуту Никита Пацко увеличивает разрыв в счете до двух голов. Перерыв. По игре наших земляков во второй 45-минутке казалось, что ситуация не смертельная, вот-вот и игра будет спасена. Мяч большую часть времени гостил на половине поля гостей, атаки на их ворота накатывали одна за другой. Однако футболисты «Арсенала» ушли в глубокую оборону и грамотно защищались. Не однажды выручал свою команду и голкипер «красно-белых». Так безрезультатно и закончилось основное время второго тайма. Главный арбитр встречи добавляет четыре минуты. На второй из них дзержинцы убегают в контратаку, и вратарь «Белшины» в третий раз за эту встречу достает мяч из сетки своих ворот...

– Нас наказали за наши же ошибки, спасти ситуацию не получилось, – поделился

впечатлениями о встрече исполняющий обязанности главного тренера Альберт Рыбак. –

Нельзя нам ошибаться, давать фору, тем более сопернику, с которым мы непосредственно конкурируем. Да, ребята старались, но не все у них получалось, не смогли забить, хотя шансы были.

– Предыдущий матч с «Крумкачами» выиграли во многом благодаря «стандартам», сегодня с ними было худо...

– Да, «стандартов» сегодня было не много, мы их не заработали. В первом тайме – ни одного углового удара.

– Какие планы на оставшиеся матчи?

– Играть, бороться и выигрывать! Все зависит только от нас.