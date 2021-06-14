ФК “Белшина”: Три очка из Орши

В матче девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на выезде одержали победу со счетом 0:1 над ФК «Орша». Эта игра для «красно-черных» была довольно сложной. И связано это было, отнюдь, не с жаркой погодой.

– Мы попали в непростую ситуацию, связанную с количеством игроков в заявке, – отметил уже после окончания встречи исполняющий обязанности главного тренера «Белшины» Альберт Рыбак (Виталий Павлов, как и некоторые футболисты, по состоянию здоровья на матче отсутствовал), – сложно было варьировать состав на поле заменами. И, тем не менее, команда проявила характер и добилась положительного результата. Игроки были заряжены на победу, это важно. Уверен, и в дальнейшем мы будем играть с такой же страстью и желанием. Судейство? Двенадцать желтых карточек за матч… Пока о судействе не хочется говорить, надо бы посмотреть видеозапись встречи. Вообще, давать оценку судейству, упрекать в чем-то – не мое дело. Мы делаем свою работу, арбитры – свою.

А единственный в противостоянии гол был забит на 9-й минуте. Второй раз в этом чемпионате отличился защитник «Белшины» Терентий Луцевич.

Уже в ближайшую субботу наши земляки будут принимать на стадионе «Спартак» футбольный клуб «Лида». Начало матча в 16.00. Поддержим своих!