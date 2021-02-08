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Спорт

ФК “Белшина” сыграл вничью с “Арсеналом”

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ФК “Белшина” сыграл вничью с “Арсеналом”

В свой заключительный матч турнира "Белазовец-2021" ФК "Белшина" сыграл вничью (1:1) с "Арсеналом" из Дзержинска.

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