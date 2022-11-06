ФК «Белшина»: сражались, но уступили…
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Фотографии: Александр Анташкевич
В заключительном домашнем матче чемпионата страны по футболу ФК "Белшина" уступил со счетом 1:4 "Славии-Мозырь".
Как это было, смотрите в фоторепортаже Александра АНТАШКЕВИЧА.
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