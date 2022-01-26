ФК «Белшина»: сезон открыт!

Футбольный клуб «Белшина» провел первый спарринг межсезонья. В минувшую субботу на выезде «красно-черные» встречались с ФК «Гомель» (четвертое место в высшей лиге в минувшем сезоне).

Матч закончился победой хозяев со счетом 0:4. Но, как отметил тренер бобруйской команды Альберт Рыбак, цифры на табло в настоящее время не так уж и важны:

– 10 января команда вышла из отпуска и начался учебно-тренировочный процесс. Сейчас проходит комплектование состава, просмотр новых игроков. Нам необходимы футболисты, которые будут конкурентоспособны в высшей лиге, которые будут выполнять поставленные перед ними, перед нами задачи. Вот и эта встреча показала, что работа предстоит очень большая.

– Альберт Владимирович, из игроков, находящихся на просмотре, уже кто-то приглянулся?

– Пока об этом говорить рано. У каждого есть какие-то хорошие качества, но уровень первой и высшей лиги – большая разница. Другие скорости, другие единоборства, другой класс.

– Это в лишний раз и показала игра с «Гомелем»…

– Мы сейчас специально играем с более сильными командами, чтобы видеть уровень наших игроков, оценить класс соперников, понять, какие футболисты нам нужны. Да, проиграли 0:4, и в то же время имели как минимум четыре голевых момента, выходы один на один с вратарем. Но хозяева свои моменты реализовали, а мы, к сожалению, нет. И такие ошибки в обороне… Не свойственны они игрокам высшего дивизиона. Будем разбираться, анализировать, вносить коррективы. С некоторыми игроками будем прощаться.

– Следующий спарринг уже в ближайшее воскресенье?..

– Да, едем в Минск на встречу с «Динамо», бронзовым призером чемпионата Беларуси.