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ФК “Белшина” принял “Викторию” из Марьиной Горки

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ФК “Белшина” принял “Викторию” из Марьиной Горки

В очередном товарищеском матче ФК "Белшина" одержал уверенную победу со счетом 4:0 над "Викторией" из Марьиной Горки.

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