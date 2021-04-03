ФК “Белшина” принял “Викторию” из Марьиной Горки
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Фотографии: Александр Анташкевич
В очередном товарищеском матче ФК "Белшина" одержал уверенную победу со счетом 4:0 над "Викторией" из Марьиной Горки.
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