ФК «Белшина»: при достойной игре уступаем чемпиону страны

В матче заключительного тура первого круга (15-й) чемпионата Республики Беларусь по футболу «Беларусбанк – Высшая лига» футболисты «Белшины» на домашнем стадионе «Спартак» дали бой чемпиону страны – солигорскому «Шахтеру», но все-таки уступили со счетом 1:2.

С первых минут встречи инициативой завладели гости, но оборона «Белшины» и голкипер Артем Денисенко отлично справлялись со своими обязанностями. Постепенно игра выровнялась, «красно-черные» стали чаще угрожать вратарю соперника. К примеру, хорошие шансы вывести свою команду вперед имели Артем Гуренко на 34-й минуте, Ислам Чесноков на 45-й минуте. Тем не менее первый тайм закончился с нолями на табло стадиона.

После перерыва характер игры существенно не изменился, она проходила на довольно неплохих скоростях, а мяч в центре поля практически не задерживался. «Взорвались» болельщики на трибунах «Спартака» на 66-й минуте. Капитан «шинников» Владислав Соланович навесил в штрафную гостей, там Чесноков подработал мяч под удар вышедшему на замену Никите Соколовскому и тот забивает свой первый гол в нынешнем чемпионате – 1:0. Однако радовались поклонники «Белшины» всего шесть минут – выйдя один на один с нашим вратарем, Максим Скавыш сравнивает счет на 72-й минуте матча. Разведя мяч в центе поля, буквально через минуту «красно-черные» имели отличный шанс снова повести, но «Шахтер» спас вначале вратарь, затем защитник. А на 74-й минуте гости забивают второй гол в ворота Артема Денисенко. На этот раз в их составе отличился Илья Черняк. Попытка хозяев спасти матч на последних минутах, увы, не увенчалась успехом.

Альберт Рыбак («Белшина»):

– Очередное досадное поражение в этом первом круге. При достойной игре мы не заслужили это поражение. Конечно, против нас играл достойный соперник, чемпион страны, но своими ребятами я доволен и по игре, и по самоотдаче, и по желанию выиграть. В целом матч получился хорошим.

Сергей Ташуев («Шахтер»):

– Мы три дня соперника изучали, ждали быстрых атак. Как смогли, «скроили» состав, который вышел на поле. Мы все матчи, получается, играем разными составами. Взаимодействие игроков было не на самом высоком уровне, тем не менее, я игрой доволен. Ребята сыграли качественно, с самоотдачей. Забили два гола с позиционных атак. Чемпионат своеобразный, очки теряют практически все команды, и три очка мы сегодня завоевали…