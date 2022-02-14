ФК «Белшина» предлагает сезонные футбольные абонементы на сезон Высшая лига 2022 года

ФК "Белшина" предлагает сезонные футбольные абонементы для юридических и физических лиц на сезон Высшая лига 2022 года.
Абонемент позволяет посещать все домашние игры Белшины в сезоне, в том числе и игры Кубка Беларуси, проводимые в городе Бобруйске на стадионе "Спартак"
Подробности по телефону: +375 44 778 61 18
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