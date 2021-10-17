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ФК “Белшина” побеждает “Крумкачей” со счетом 1:3

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ФК “Белшина” побеждает “Крумкачей” со счетом 1:3

Читайте подробности в ближайшем номере газеты "Бабруйскае жыццё".

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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