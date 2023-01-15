ФК «Белшина»: по-товарищески уступили
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Фотографии: Александр Анташкевич
В первом товарищеском матче сезона "красно-черные" на домашнем стадионе имени А. Прокопенко уступили с минимальным счетом 0:1 СФК "Слуцк"
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