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ФК «Белшина» одержал победу над обладателем Кубка Беларуси

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ФК «Белшина» одержал победу над обладателем Кубка Беларуси

В игре 1/8 финала бобруйчане на выезде одолели нынешних обладателей трофея футболистов "Гомеля" в серии послематчевых пенальти - 6:5. В основное и дополнительное время соперники не смогли поразить ворота - 0:0.

Фото Александра Анташкевича

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