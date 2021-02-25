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ФК “Белшина” одержал первую победу в нынешнем сезоне

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ФК “Белшина” одержал первую победу в нынешнем сезоне

На стадионе имени Александра Прокопенко "красно-черные" в очередном товарищеском матче выиграли со счетом 3:2 у футбольного клуба "Речицадрев".

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