ФК “Белшина” одержал первую победу в нынешнем сезоне
147 0
+1
Фотографии: Александр Анташкевич
На стадионе имени Александра Прокопенко "красно-черные" в очередном товарищеском матче выиграли со счетом 3:2 у футбольного клуба "Речицадрев".
+1
Читайте
также
также
-
В Бобруйске прошла отчетно-выборная конференция городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов
-
В Бобруйске стартовала республиканская спартакиада среди воспитанников ДЮСШ по стрельбе из лука
-
Бобруйские силовики играют в настольный теннис
-
ФК “Белшина” одержал первую победу в нынешнем сезоне
-
В Бобруйске прошел автопробег за мирную Беларусь
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости