ФК “Белшина”: ничья с речицким “Спутником”
162 0
0
Очередная товарищеская встреча "красно-черных", на этот раз с футболистами речицкого "Спутника", завершилась вничью со счетом 0:0. Матч проходил в минувшую субботу в крытом футбольном манеже Гомеля.
Читайте
также
также
-
ФК “Белшина”: ничья с речицким “Спутником”
-
Бобруйские боксеры снова в числе лучших
-
Праздник спорта, зимы и веселья. Состоялась «Бобруйская лыжня»
-
Новое место проведения ЧМ по хоккею 2021 года будет определено позднее – IIHF
-
Спортивный праздник «Бобруйская лыжня» состоится 23 января
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости