0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

ФК “Белшина”: ничья с речицким “Спутником”

162 0

ФК “Белшина”: ничья с речицким “Спутником”

Очередная товарищеская встреча "красно-черных", на этот раз с футболистами речицкого "Спутника", завершилась вничью со счетом 0:0. Матч проходил в минувшую субботу в крытом футбольном манеже Гомеля.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿