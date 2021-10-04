ФК «Белшина»: не по сценарию

В минувшую субботу в матче двадцать пятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» в очередном дерби на выезде уступили со счетом 1:3 ФК «Днепр-Могилев».

…Забил бы Рамазан Исаев свой 12-й гол нынешнего чемпионата уже на первой минуте встречи, и, возможно, вся игра пошла бы по другому сценарию. Но удар нападающего «Белшины» с линии вратарской угодил в голкипера хозяев. Тем не менее, «красно-черные» в первой 45-минутке владели инициативой, контролировали мяч, пытались организовать опасные моменты. Могилевчане были вынуждены играть от ворот на контратаках. На перерыв команды ушли так и не «размочив» счет.

Начало второго тайма не сулило для наших ребят ничего плохого. Более того, на 52-й минуте Сергей Русак с передачи Германа Барковского буквально вколотил мяч в ворота «Днепра» – 0:1 повели гости. Сказать, что этот момент стал переломным в игре, сложно. Чуть позже мог увеличить разрыв в счете Илья Васильев, но с его дальним ударом справился вратарь хозяев. А спустя пять минут после пропущенного мяча «Днепр-Могилев» сравнивает счет. Причем, забивший гол Кирилл Сидоренко получил пас от своего голкипера. Могилевчане воспряли духом и… На 76-й минуте выходят вперед, а на последней основного времени матча, успешно реализовав пенальти, празднуют победу – 1:3.

«Красно-черные» остаются на второй строчке турнирной таблицы, а следующую встречу проведут на своем поле в ближайшее воскресенье. В соперниках – аутсайдер чемпионата, футбольный клуб «Слоним». Начало противостояния в 13.35.