ФК «Белшина»: игра на перспективу

В матче заключительного тридцать третьего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на выезде уступили со счетом 2:3 футбольному клубу «Барановичи».

По большому счету результат этой встречи уже никак не влиял на положение нашей команды в турнирной таблице – вторую строчку и выход в высший дивизион «красно-черные» досрочно оформили в предыдущем матче с «Лидой». Поэтому и стартовый состав футболистов значительно разнился с прошлыми играми. Возможно, тренерский штаб решил посмотреть, на кого можно рассчитывать уже в следующем сезоне, в высшей лиге. Нельзя сказать, что с первых минут инициативой завладели хозяева, однако, на 8-й минуте из-за недопонимания нашего вратаря Павла Охремчука и защитника Кирилла Родионова, повели в счете. Шинники бросились отыгрываться, но на 22-й минуте нападающий «Барановичей» Мартин Артюх, выйдя один на один с голкипером, забивает свой второй гол в этом матче. Сократили разрыв в счете бобруйчане спустя десять минут – с передачи вышедшего на замену Ильи Кухарчика отличился Герман Барковский. При счете 1:2 команды ушли на перерыв.

Начало второго тайма было тоже не в пользу наших земляков. На 49-й минуте после пушечного удара с угла штрафной 27-м номером хозяев, мяч угодил в Артема Дылевского, а от него – в ворота Охремчука. Но бобруйчане просто так сдаваться не собирались. На 61-й минуте противостояния, после филигранной передачи в разрез Исламом Чесноковым, лучший нападающий «Белшины» Рамазан Исаев, забивая свой 17-й гол в чемпионате, снова сокращает разрыв в счете. Теоретически можно было свести этот матч вничью, можно было его и выиграть, но… 2:3 – с такими цифрами на табло эта встреча и закончилась.

– Не хватило реализации созданных моментов. Во-первых, играли сразу же с четырехчасовой дороги, во-вторых, выставили экспериментальный состав ребят, дали поиграть тем, кто раньше мало играл. Долго раскачивались, и в первые 20 минут допустили две ошибки, – поделился впечатлениями после игры главный тренер Виталий Павлов. – Однако, по большому счету ребята старались, все 90 минут оказывали давление на соперника. К сожалению, исполнительское мастерство сегодня было не на самом высоком уровне…

Итак, краткие результаты выступлений ФК «Белшина» в нынешнем чемпионате: сыграно 33 матча – 19 побед, 8 поражений и 6 ничьи. Забито 69 голов, пропущено 42 мяча. Второе место в таблице и выход в высший дивизион.

Сергей Александров

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