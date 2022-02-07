Физлица в Беларуси продолжают оставаться чистыми продавцами иностранной валюты
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Физлица в Беларуси в январе продали на $30,4 млн валюты больше, чем купили: в январе они продали на $30,4 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в январе составил $832,5 млн, проданной - $862,9 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе также выступали в роли чистых продавцов иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия продали на $50,1 млн валюты в эквиваленте больше, чем купили.
Общий объем купленной юрлицами иностранной валюты в январе составил $2,031 млрд, проданной - $2,081 млрд.
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