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Физлица в Беларуси 4 месяца подряд продают валюты больше, чем покупают

belta.by 180 0

Физлица в Беларуси 4 месяца подряд продают валюты больше, чем покупают

Физлица в Беларуси в октябре продали валюты на $78,6 млн больше, чем купили. Таким образом, физлица выступают в роли чистых продавцов иностранной валюты четвертый месяц подряд. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Общий объем купленной физлицами наличной и безналичной иностранной валюты в октябре составил $890,6 млн, проданной - $969,2 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в октябре также выступали в роли чистых продавцов иностранной валюты. Исходя из данных Национального банка, предприятия продали на $307,6 млн валюты в эквиваленте больше, чем купили.

Общий объем купленной юрлицами наличной и безналичной иностранной валюты в октябре составил $2,092 млрд, проданной - $2,4 млрд.

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