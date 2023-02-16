Фисюк: помощь детям не ограничивается определенным периодом, она нужна каждый день

Могилевское региональное отделение Белорусского детского фонда подвело итоги XI областного благотворительного марафона "Согреем детские сердца". В Могилеве 15 февраля чествовали 70 самых активных участников инициативы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Хорошим и добрым людям, трудовым коллективам и общественным формированиям обязательно нужно говорить спасибо, - отметил заместитель председателя областного исполнительного комитета Валерий Малашко. - Ведь они своим личным примером, а также путем донесением информации о деятельности Белорусского детского фонда коллективам пробудили в каждом нотку добра и сострадания. Надо сохранять эту активную позицию и помогать людям. Государство делает все возможное в рамках социальных стандартов и гарантий, но каждая жизненная ситуация имеет свои особенности и требует внимания со стороны всего нашего общества. Уверен, возможность протянуть руку помощи ближнему делает нас сильнее, нашу страну крепче, а мир - лучше".

В этом году только во время телеэфира на канале "Беларусь 4. Могилев" в поддержку благотворительного марафона поступило более Br91 тыс. помощи. В течение всего периода проведения инициативы "Согреем детские сердца", с 1 декабря 2022-го по 31 января 2023 года, собрано более Br135 тыс. Основными участниками марафона стали предприятия, организации и учреждения из Могилева (более Br52 тыс.), Бобруйска (почти Br25,3 тыс.), Кричевского и Костюковичского районов - свыше 10,3 тыс. и около Br7,5 тыс. соответственно. В прошлом году было собрано порядка Br115 тыс.

По словам директора Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Ирины Фисюк, за годы проведения марафон стал доброй традицией для всего региона, и каждый раз к участию в нем присоединяется все больше желающих. На этот раз инициатива вышла не только за пределы региона, но даже республики. Так, к марафону присоединился коллектив сотрудников торгового дома БЕЛАЗ в Москве, которые отправили в могилевские интернатные учреждения две машины подарков. Это те люди, которые с большой душой и открытым сердцем выполнили все новогодние пожелания маленьких жителей Могилевской области.

"Сегодня желание и потребность дарить добро есть у многих, и об этом важно говорить, - обратила внимание Ирина Фисюк. - На призыв о помощи, тем более детям, люди отзываются с огромным участием. На собранные в этом году средства мы в том числе приобрели дорогостоящее интерактивное оборудование в Могилевский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Бобруйскую специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением слуха. Будет сделано еще больше добрых дел, поэтому мы подводим очередные итоги марафона с гордостью, ведь сбылось почти все, о чем нам мечталось. Надеемся, что впереди нас ждет много важного, ведь помощь детям не ограничивается определенным периодом, она нужна каждый день".

В числе тех, кто ежегодно поддерживает благотворительную инициативу, - Могилевский филиал РУП "Белпочта". "В марафоне мы участвуем уже несколько лет в формате "Рождественской посылки", - сказала заместитель директора предприятия Галина Марченко. - В отделениях почтовой связи региона организуется сбор помощи, которая впоследствии передается в детские дома семейного типа. Доброта очень важна во все времена, тем более сегодня, когда мы зачастую не замечаем друг друга за гаджетами, интернетом и прочими средствами коммуникации. Всегда остается категория людей, которым помощь необходима больше, чем нам самим. Хочется, чтобы все дети планеты росли в атмосфере тепла и заботы. И наш коллектив рад сделать свой посильный вклад в это доброе дело. Благодаря таким акциям мы начинаем по-другому смотреть на мир, и наши проблемы становятся несущественными по сравнению с проблемами детей, которым мы помогаем".