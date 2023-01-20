Финики. Польза для женщин и мужчин

Финики чем полезны:

Плоды содержат компоненты, которые губительно действуют на широкий спектр различных бактерий, атакующих человеческий организм. Они крайне положительно влияют на женское здоровье: облегчают родовой процесс, усиливают маточные сокращения при родах и частично снижают болевые ощущения при этом. Это тот плод, который просто незаменим для космонавтов! Он долго хранится и сохраняет свои положительные свойства, дарит прилив сил. Благодаря высокой концентрации глюкозы, сушеные финики – это просто отличный активизатор энергии. Содержание волокон в плодах фиников способствует активному очищению толстого кишечника. Мягко снижают кровяное давление. Наличие в их составе витамина А положительно влияет на зрение, оптимизирует работу щитовидной железы. Отмечено благоприятное воздействие на нервную систему, употребление этих плодов укрепляет ее, снимает напряжение, чувство тревоги (при относительно регулярном употреблении в пищу). Содержание в составе плодов витамина В оптимизирует развитие мышечной системы, ее нормальное функционирование. Фосфор и железо, которыми богаты сушеные финики, улучшают аппетит и значительно облегчают проявления анемии (даже ее серьезной стадии).

10.Замечено положительное влияние на работу печени, а если систематически употреблять данные плоды на голодный желудок (в разумных пределах, естественно), то они активно и губительно действуют на паразитов и различных глистных инвазий.

11.Даже в вопросах, касающихся половой сферы, систематическое поедание плодов фиников способствует повышению либидо.

Вред фиников для организма

Если человек страдает острой формой диабета. Финики содержат примерно 50 % сахара – это нужно знать и учитывать. Тем более, что они довольно быстро повышают уровень глюкозы в крови. Помимо высокого индекса гликемии, финики считаются калорийным продуктом, поэтому людям с ожирением и избыточным весом от употребления данных плодов лучше отказаться. Если у человека имеется склонность к кариесу, то, опять же, из-за высокого содержания сахара кариозность может только повыситься. Помимо агрессивного влияния сахара на эмаль зубов, при наличии кариеса, употребление фиников может спровоцировать пульпит, буквально за короткий промежуток времени (8-12 часов). Если желудочные заболевания находятся в обостренной стадии, то от фиников лучше отказаться. Данный плод всегда активизирует кишечную перистальтику, благодаря пищевым волокнам в своем составе. Этот фактор может только усугубить и без того тяжелое состояние, дать толчок новому витку болезни. При острой форме гастритов или колитов финики употреблять нельзя. Если очень сильно пристраститься к финикам (что неудивительно из-за их отличных вкусовых качеств), принимать их в пищу ежедневно и помногу, то появление головных болей не заставит себя долго ждать. Так называемая «передозировка» фиников может не только спровоцировать гипертонию, но и нанести серьезный «удар» по печени.

Нужно ли мыть финики перед употреблением?

Очень часто на витринах магазинов мы можем наблюдать красивые, блестящие, как будто янтарные плоды. Так вот, какими бы чистыми и привлекательными не выглядели финики, мыть их нужно обязательно. Во-первых, их собирали вручную, затем (скорее всего) обрабатывали сернистым газом. Имейте в виду, что почти все привозные сухофрукты всегда обрабатываются диоксидом серы – для сохранения лучшего внешнего вида при транспортировке, а также, чтобы не заводились разные жучки-паучки. Кстати, яркий и аппетитный цвет сухофрукта чаще всего сигнализирует о том, что он был обработан данным химическим веществом.

В других случаях финики могут быть покрыты жиросодержащими веществами, поэтому вопрос мытья плодов даже не обсуждается. Перед употреблением в пищу сушеные финики обязательно нужно хорошенько промыть горячей водой! Кстати, нередкие случаи расстройства желудка после употребления фиников связаны именно с некачественным мытьем фруктов. Поверхность у данного плода липкая – следовательно, притягивает все подряд, в том числе и вредные микроорганизмы. Поэтому мойте, а лучше, на некоторое время, замачивайте финики в горячей воде.

Состав фиников

Основной компонент этих плодов – сахар, представленный в форме сахарозы и глюкозы, именно они являются главным источником энергии для нашего организма. В зависимости от сортовида финика и состояния его зрелости уровень сахара может варьироваться, но всегда остается высоким (самый «сахарный» сорт – ас-суккари). Помимо вышеуказанных витаминов эти фрукты содержат триптофан. Эта аминокислота отвечает за нормальную работу мозга, замедляет старение его клеток, обладает слегка успокаивающим эффектом. Глютаминовая аминокислота убирает изжогу и нейтрализует повышенную кислотность желудка.

Финики сушеные – это не только сладкий вкусный фрукт, но и натуральный, мощный источник протеинов, калия, натрия, железа, фосфора, различных витаминов, растительных волокон, сахаридов, минералов. Жирные масла, белки, сера, магний, медь, кальций, углеводы, соли (15 разновидностей), марганец, бор, кадмий, кобальт, селен, 23 вида аминокислот, алюминий, рибофлавин, пектин, пантотеновая кислота, фтор – это неполный список веществ, содержащихся в удивительном плоде финике. Эти фрукты не содержат холестерина – еще один весомый плюс к достоинствам и полезным качествам финика.

Финики – калорийность

Данный сухофрукт представляет собой отличную замену конфете или шоколадке. Доказано, что по сравнению с обычными, всем привычными сладостями, эти плоды содержат намного меньше калорий. Сколько в финиках калорий – этот вопрос волнует многих людей, в особенности тех, кто следит за своим весом и практикует различные диеты. Очень часто мнения по этому вопросу разделяются. Один плод с косточкой весит примерно 5-10 г, при этом средний фрукт будет содержать примерно 23 калории. Если назвать предельно точную цифру, то калорийность фиников будет составлять 292 калории в 100 г плодов. А дальше уже решайте сами, много это для вас или нормально.

Рассчитывайте свой рацион согласно этому показателю, по крайней мере, это наиболее верная информация. Для сравнения, на всякий случай: в 100 г белого хлеба содержится от 250 до 380 ккал.

Калорийность фиников с косточками составляет 280 ккал/100г. На самом деле она выше, чем у тех плодов, у которых косточка была удалена. Помимо этого у «косточковых» экземпляров больше полезных составляющих, как показывает тщательный анализ. На данный фактор влияет технология сушки фруктов.

Калорийность фиников без косточки всегда немного меньше, равно как и содержание полезных веществ в них. У фруктов с удаленной косточкой калорийность составляет 270 ккал.

Польза фиников для женского организма

Довольно интересное и разное влияние оказывает этот плод на мужской и женский организм. Поистине удивительный фрукт, потому что один и тот же состав «работает» в обоих направлениях, помогает и тем, и другим, как говорится. Если рассматривать полезные свойства фиников для женщин, то в первую очередь хочется отметить его высокий антиканцерогенный эффект. У женщин после 40 лет повышается риск заболевания раком груди, на этот фактор влияет плохая экология, стрессы, частные нервные встряски, наследственность. Так вот стоит заметить, что обычный финик, введенный в рацион питания, способен существенно снизить этот риск и вообще всячески положительно поддержать женский организм именно в этот возрастной промежуток.

Для тех, кто переживает ежемесячные болезненные ощущения при критических днях, сушеные финики действительно способны помочь. Ежедневное употребление 5-8 фруктов снизит боль, придаст бодрости (устранит характерную для этого периода апатию и усталость). Также обязательно стоит попробовать в этом случае финиковый отвар – эффект зачастую даже лучше, чем от простого употребления плодов. Тем дамам, которые сидят на диетах, финики также могут помочь, ведь диеты нередко сопровождаются стрессом для организма и, соответственно, запором.

Полезны финики при беременности, даже рекомендованы. Благодаря содержанию необходимых составляющих в естественно-верной природной форме, которые способствуют ускоренному сокращению маточных мышц и тем самым облегчают родовой процесс. На последующее восстановление женского организма после рождения ребенка употребление фиников тоже окажет лишь положительное влияние.

Многих интересует вопрос – можно ли при грудном вскармливании финики употреблять? Ответ будет положительным – да, можно. Эти плоды способствуют улучшению лактации, а малыш вместе с материнским молоком будет получать полезные элементы, которыми так богаты финики. Ведь составляющие этих фруктов и нервную систему успокаивают, и способствуют формированию зубов, укрепляют костную ткань, повышают иммунитет в целом, отвечают за нормальное развитие головного мозга.

Благодаря содержанию фолиевой кислоты в составе плодов, здоровье беременных женщин, процесс родов, кормление малыша грудью улучшаются, проходят намного мягче и легче. Возьмите для примера арабские страны, где финики считаются почитаемым фруктом и часто употребляются в пищу. Высокая рождаемость и низкий процент детской смертности являются довольно неплохим мотиватором и, очень возможно, употребление фиников действительно очень актуально в данном случае.

На соответствующих форумах молодые мамочки тоже часто задают вопрос: можно ли кормящей маме финики? А все потому, что организм требует сладкого, а врачи настоятельно рекомендуют не увлекаться пирожными и конфетами. Можно, конечно можно в разумных количествах употреблять финики – и сладким себя побаловать, и без вреда для здоровья. Интересный факт – данный плод содержит гормон, который очень схож с окситоцином. Это еще один довод того, что для здоровья беременных женщин, готовящихся к родам, финики не только разрешены к употреблению, но и рекомендованы. Главное – соблюдайте определенную врачом дозировку, помните о возможных аллергических реакциях и во всем советуйтесь со своим доктором.

Финики – польза для мужчин

Из далекой древности известны факты, когда мужчины-воины, уходя в поход, брали с собой плоды фиников. Ими они не только утоляли голод, поддерживали силы, но и лечили раны разной степени тяжести, облегчали воспалительные проявления, готовили тот целебный отвар, о котором уже упоминалось выше. В те времена уже знали о целебных свойствах этих плодов и брали их с собой в большом количестве.

В наши дни влияние фиников на мужской организм все также актуально и успешно используется. Например, употребление этих фруктов положительно влияет на мужскую потенцию, купирует воспалительные процессы мочеполовой сферы. Даже тем парням, которые занимаются спортом и наращивают мышечную массу, сушеные финики помогают и являются отличной добавкой к комплексному, специально разработанному для спортсменов питанию.

Чтобы повысить «мужскую силу», один стакан плодов без косточек нужно залить 0,5 л молока и добавить чайную ложку порошка корицы (без горки). Эту смесь нужно настаивать на протяжении 24 часов в темном и прохладном месте, а затем употреблять плоды, запивая их этим молоком. Корица разгоняет кровь, а финики – об их свойствах вам уже известно. Можно принимать такое «снадобье» через день, в течение месяца, тогда положительный результат не заставит себя долго ждать.

Даже такое недомогание, как похмелье, кстати, отлично убирается финиковым чаем. Возьмите 4 плода, извлеките из них косточки, разомните вилкой и залейте кипятком, выждите 10-15 минут, выпейте такой чай и организму сразу станет легче. Уйдет тошнота, а головная боль если не покинет вас полностью (зависит от того, сколько вы выпили накануне), то существенно уменьшится. Чтобы эффект от такого «лечения» был максимальным, в течение дня очень желательно выпить хотя бы три раза этот чай.

По материалам stiralkovich.ru.