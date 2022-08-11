Финансовая грамотность от Беларусбанка: «Платим быстро и легко за учебники»

Система «Расчет» (ЕРИП) ввиду своего исключительного удобства для совершения платежных операций в самых разных направлениях уже прочно вошла в нашу жизнь. Оценили ее преимущество и многие родители современных школьников, успешно использующие систему для ежегодной оплаты за учебники. Также можно провести оплату за обучение студентов при получении высшего образования в ВУЗ. Расскажем, как оплатить учебники через ЕРИП в приложении М-банкинг от «Беларусбанка».

Если у вас есть активная платежная карточка банка, произвести оплату за учебники можно не выходя из дома. Опишем алгоритм оплаты с помощью приложения М-банкинг от Беларусбанка. Это популярный инструмент управления средствами на своем карт-счете, позволяющий легко совершать все необходимые операции.