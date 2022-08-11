Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Финансовая грамотность от Беларусбанка: «Платим быстро и легко за учебники»

4 0

Финансовая грамотность от Беларусбанка: «Платим быстро и легко за учебники»

Система «Расчет» (ЕРИП) ввиду своего исключительного удобства для совершения платежных операций в самых разных направлениях уже прочно вошла в нашу жизнь. Оценили ее преимущество и многие родители современных школьников, успешно использующие систему для ежегодной оплаты за учебники. Также можно провести оплату за обучение студентов при получении высшего образования в ВУЗ. Расскажем, как оплатить учебники через ЕРИП в приложении М-банкинг  от «Беларусбанка».

Если у вас есть активная платежная карточка банка, произвести оплату за учебники можно не выходя из дома. Опишем алгоритм оплаты с помощью приложения М-банкинг от Беларусбанка. Это популярный инструмент управления средствами на своем карт-счете, позволяющий легко совершать все необходимые операции.

    1. Войдите в приложение, введя код доступа.
    2. На главной странице в разделе с платежами
    3. Дерево услуг здесь предстает в том же виде, что в интернет-банкинге. Ниже на скриншотах мы привели пример, как можно заплатить в М-банкинге за учебники одной из школ Минска.
    4. кликните по «Расчет (ЕРИП)».

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »