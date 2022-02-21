Финал республиканского просветительского проекта «В режиме правды» в Минске

В Минске состоялся финал республиканского просветительского проекта «В режиме правды». Он прошел в субботу, 19 февраля, во Дворце спорта, передает корреспондент «БЖ». В мероприятии приняли участие бобруйчане.

На политическом шоу-митинге были представлены авторские телевизионные проекты. Это «Прямой контакт». Журналисты и авторы выходили на прямой контакт с аудиторией. Каждый мог высказать свою точку зрения.

Проект прошел в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Его цель – разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров – яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией.

«Наверное, впервые за последние годы было проведено такое масштабное мероприятие по всей стране. Диалоговые площадки «В режиме правды» прошли во всех регионах, в различных аудиториях. Сегодня - итоговое мероприятие в Минске во Дворце спорта», - рассказал глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.

По его словам, мероприятие вызвало большой интерес у белорусов. «Я обратил внимание, с каким интересом сюда идут люди самых разных поколений. Больше всего молодых людей, ­- отметил глава Администрации Президента. – Наверное, в сложные периоды истории патриотизм просыпается в лучших человеческих качествах, как это было в годы Великой Отечественной войны, в послевоенный период».

Об этом заявил руководитель телеканала ОНТ Марат Марков во время финала республиканского просветительского проекта.

Марат Марков появился на сцене в майке с мерчем, который отражает поддержку белорусами Президента. «Именно в этой майке я вышел на свой первый политстендап накануне выборов в августе 2020 года», -сказал Марат Марков.

По его словам, изготовить такую майку тогда не получилось - типографии просто отказывались печатать. «Мы вышили ее нитками, нервами и абсолютной уверенностью в собственной правоте, - отметил Марат Марков. - Сегодня спустя полтора года любая типография берется это делать. Все, что связано с Президентом, становится ультрамодным», - сказал Марат Марков.

Об этом заявил руководитель телеканала ОНТ Марат Марков во время финала республиканского просветительского проекта «В режиме правды».

«Мода на Президента и мода на правду - это то, что объединяет всех нас», - сказал Марат Марков.

Об этом заявил политолог Александр Шпаковский.

«Наша страна по-прежнему привержена миру», - сказал Александр Шпаковский.

По его словам, происходящее в Украине болью отзывается в сердце белорусов. «Мы - за мир, но мы должны иметь возможность себя защитить», - отметил политолог.

Об этом во время финала республиканского просветительского проекта «В режиме правды» сказал помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук.

По словам Николая Рогащука, все граждане Беларуси должны вносить посильный вклад в развитие страны. «Наше государство вкладывает огромные деньги в развитие социальной сферы. На эти цели выделяется более половины бюджета, который формируется из наших налогов. Любой гражданин при необходимости может обратиться в учреждение здравоохранения, где ему окажут бесплатную медицинскую помощь. Я считаю, что любой сознательный гражданин должен вносить свою лепту в развитие Беларуси. У гражданина и государства должна быть взаимная отдача. Если человек работает, он создает добавленную стоимость и платит налоги в бюджет. Выплаченные им налоги возвращаются в виде социальных благ, которыми он может воспользоваться. Таким образом складывается их сотрудничество», - отметил Николай Рогащук.

Он назвал наиболее значимые для него поправки в Основной закон. Белорусский народ помнит об ужасах Великой Отечественной войны. Чтобы не допустить повторения ошибок прошлого, важно сохранить историческую память.

«Для меня многое значит сохранение исторической памяти. Наш народ как никакой другой знает о том, что такое война. Мы должны помнить о тех ужасах, которые происходили на территории нашей страны в Великую Отечественную войну. Это касается как взрослых граждан, так и молодежи», - подытожил помощник Президента - инспектор по Гомельской области.

Об этом заявил председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

«У нас флаг один. Он и государственный, и национальный. Наше знамя - символ любви к нашей родине», - сказал Вадим Гигин.

Об этом заявил депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.

«Родина не продается, страной не торгуют. За нами наши предки, наша Беларусь», - сказал Игорь Марзалюк.

Сегодня в мире нивелируется само понятие брака, поэтому поправка в Конституции, которая гласит, что брак - это союз мужчины и женщины, действительно важна. Об этом сказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

«Мы видим, какая ситуация развивается в соседних странах. Такое уточнение действительно важно, потому что само понятие брака сегодня нивелируется. В некоторых странах разрешено вступать в брак мужчине с мужчиной, женщине с женщиной. Более того, заключаются совершенно немыслимые браки с неодушевленными предметами. Когда родители называются не папа и мама, а родитель-1 и родитель-2. Когда ребенок с малых лет не понимает, кто он - мальчик или девочка. Но мы придерживаемся семейных ценностей, где есть мама и папа, мужчина и женщина», - заявила Елена Богдан.

Она подчеркнула также, что белорусское государство поддерживает семьи с детьми. «Будущее есть у той страны, в которой рождаются дети. Поэтому я считаю важной поправку о том, что семьям с детьми оказывается поддержка на государственном уровне», - заключила председатель Белорусского союза женщин.

Об этом заявил заместитель министра - командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков.

«Люди всегда думали о судьбе тех, кто придет к ним на смену. Молодежь - это наше будущее. Но ими очень легко управлять и манипулировать. За умы и сердца наших детей давно идет война», - сказал Николай Карпенков.

Об этом заявила журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Мария Петрашко.

«Недавно на Послании Президент спросил всех белорусов, готовы ли вы платить за суверенитет и независимость? И мой ответ - конечно, да. Причем не на словах, а на деле», - сказала Мария Петрашко.

Об этом во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" заявил политический обозреватель дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой считает, что белорусы на протяжении всей своей истории жили мирно и хотели созидать, а не разрушать.

«Беглые предали страну. Из своих европейских квартир и офисов они издеваются над нашей страной и наговаривают на нее. Они хотят сделать раскиданное гнездо из Беларуси. Но у нас есть наша независимость, наша государственность и наш референдум! Наша история закалила нас, как меч в кузнице. Но для белорусов ближе не меч. Нам ближе орало, поэтому на нашей государственной символике изображены колосья и снопы, а не латы и рыцари. Белорусы всегда мечтали о своей земле. Это тысячелетняя мечта наших предков. Это отражено в нашей Конституции. Наши предки хотели сажать хлеб и строить. Нам этого не давали, поэтому строить приходилось оборонительные сооружения», - рассказал Евгений Пустовой.

Он подчеркнул, что обновленная Конституция Беларуси поспособствует развитию государственности.

«Бойницами вежа в Каменце смотрела на запад. Уже тогда наши предки понимали, откуда исходит опасность. За девять столетий эти бойницы видели многое. Но они никогда не видели, как европейские функционеры вырезают реликтовый лес и строят на нашей границе свои укрепления. От кого они там строят стену? От наших беглых? Видимо, они ими наелись. Заблудилась Европа в своей демократии. А мы на референдуме примем ту Конституцию, которая даст развиваться нашей государственности», - заключил политический обозреватель.

Такое мнение во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" выразил политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок.

Политический обозреватель подчеркнул, что белорусский народ издавна пытались поработить, уничтожить культурно и физически.

«Наша страна никогда не сдавалась. Они приходили к нам, закованные в латы, чтобы поработить, но были биты. Они пытались лишить нас нашего языка, уничтожить белорусский народ культурно. Они пытались уничтожить нас и физически. Но наши предки в Великую Отечественную войну сражались с первого дня и смогли сокрушить сильнейшую армию в мире. А затем нашу Родину предали и продали. Но пришел простой человек из народа - без денег, без политической партии. Его поливали грязью все газеты того времени, но он одержал победу на выборах. Он защитил нашу Родину, обул и обогрел ее. В 2020 году Беларусь снова попытались украсть. Но перед ними встал человек с автоматом и его гвардия и сказал: «Любимую не отдают». Правильно Президент сказал о том, что они получили не по лицу, а по морде», - отметил Григорий Азаренок.

Кроме того, он добавил, что особенно важным пунктом обновленной Конституции является наделение властью Всебелорусского народного собрания.

«Думаете, что они простили нам свои 6 млрд, которые пошли прахом? Одним простым выходом с надежным автоматом Калашникова наш Президент обнулил все их усилия. Они еще вернутся. Но если на референдуме мы проголосуем за обновленную Конституцию, то на защиту нашей страны встанет Всебелорусское народное собрание», - подчеркнул Григорий Азаренок.

Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.

«Буквально во вторник начнется досрочное голосование на референдуме. Видим достаточно большой интерес у населения», - сказал Игорь Сергеенко.

Глава Администрации Президента подчеркнул: белорусы понимают, что Конституция - это дальнейшее развитие демократии, народовластия в нашей стране, это шаг в будущее. И эти новации выработаны в результате длительного обсуждения.

«Почти год формировалась обновленная Конституция с изменениями и дополнениями, - дополнил Игорь Сергеенко. - Я уверен, что это мероприятие пройдет масштабно и организованно».

Об этом заявил журналист телеканала ОНТ Игорь Тур.

Журналист показал залу свои фотографии, отражающие тот жизненный и творческий путь, который он прошел.

«Суть моей работы делать так, чтобы вам было интересно, - сказал Игорь Тур. - Лучшая работа в мире - работать с Президентом».

Журналист поднял тему социальной ответственности. «Каждый из нас способен сделать что-то хорошее не только для себя, но и для других, - уверен он. - Что такое социальная ответственность? Если каждый из нас начнет свою обычную работу делать максимально хорошо, то мы сами не заметим, как буквально завтра проснемся совершено в другой стране. И таких людей, готовых быть социально ответственными, у нас в стране большинство».

Об этом во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" сказал общественный деятель, параолимпиец-рекордсмен по плаванию Алексей Талай.

По его словам, он искренне рад, что белорусский народ смог отстоять свою независимость.

«Невероятное счастье переполняет от того, что мы устояли, что мы живем в нашей прекрасной стране. В жизни каждого человека, как и в жизни целых народов и стран, бывают непростые моменты. Такое было и со мной. Я помню, как мне и моей семье было больно и страшно. Мы не знали, как нам жить, что будет дальше. Те, кто был рядом с нами, плакали и волновались. Но прошло время. Теперь я общественный деятель, спортсмен», - отметил Алексей Талай.

По его мнению, белорусам удалось добиться перемен эволюционным путем, без революции и крови. Общественный деятель добавил, что он горд быть членом Конституционной комиссии.

«Тогда, в 2020 году, я был в строю с нашими тружениками, защитниками, сотрудниками МВД и Президентом за наше Отечество. Как мой дед-ветеран и другие герои в Великую Отечественную войну сражались за наше светлое будущее. И сегодня я горд быть одним из членов Конституционной комиссии. Я считаю, что мы сработали на славу. Мы посетили все малые и большие города, предприятия, учебные заведения. Президентом была поставлена задача дойти до каждого и услышать всех граждан нашей республики. Это и есть те самые перемены, которых добивались некоторые наши недальновидные сограждане. Мы добились этого без революций и крови. И свою Родину мы никому не отдадим», - заключил Алексей Талай.

Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт во время финала республиканского просветительского проекта «В режиме правды».

Иван Эйсмонт отметил, что нашему государству 30 лет. И этого достаточно, чтобы что-то переосмыслить и сделать цивилизованный шаг вперед.

«За эти 30 лет мы успели отойти от пропасти. Думаю, вы помните, что в 90-е годы на прилавках магазинов еды не было. Мы сохранили промышленные производства, у нас замечательное сельское хозяйство. Мы сохранили культуру, науку, образование. Сохранили свой спорт. И самое главное, что все эти годы наше государство самостоятельно принимало решения. Кому это могло понравиться? На Западе, в частности. Естественно, у нас появилась масса недоброжелателей», - сказал Иван Эйсмонт.

По его словам, мы открыты для всего мира, хотим дружить с нашими соседями, и новый вариант Конституции нам это обеспечит.

«Но нам предлагают разрушительную пещерную философию. Это абсолютная противоположность тому, что предлагаем мы. Мы предлагаем самоидентичность, самоопределение, развитие, и это все закреплено в новом варианте Конституции. Поэтому я всех приглашаю 27 февраля прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать за нашу Конституцию. За Конституцию будущего», - отметил Иван Эйсмонт.

Высказывания мерча «Первого» стали уже народными

Об этом заявила журналистам председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Сегодня гости финала республиканского просветительского проекта «В режиме правды» могли приобрести президентский мерч «Первый».

«Все, кто хочет продемонстрировать гражданскую позицию через свою одежду, свой стиль, могут сделать с помощью президентского мерча, - отметила Татьяна Лугина. - Я сама пришла сюда в одной из таких маек с изображением Умки. Конечно, ассортимент будем расширять».

По ее словам, высказывания Президента многогранные. «Иногда даже ту же фразу «Любимую не отдают» мужчины ассоциируют не только со страной, но и со своей женщиной, с семьей. Очень много аналогий с фразами «Раздевайся и работай». Покупают в коллективы, в семью. Эти высказывания уже стали народными», - добавила председатель концерна.

В Беларуси патриотическая волна достаточно большая

Об этом заявил председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

«На самом деле, когда стартовали, когда проект Конституции выносили на обсуждение, думали: а заинтересует ли людей? Не просто заинтересовало, а подняло большую волну патриотическую, гражданской ответственности. То, как люди отдельные статьи обсуждали - может быть даже какие-то неожиданные формулировки, большие дискуссии, какие-то развернулись споры. И что очень важно - не по вопросу: нужны или не нужны изменения, нужна или не нужна Конституция, а именно по формулировкам отдельных статей», - сказал Вадим Гигин.

По его словам, это говорит о том, что эти вопросы людей волнуют. «Люди хотят сами писать правила своей жизни. Масштабность обсуждений проекта Конституции в нашем обществе показала, что гражданское общество созрело, То, что патриотическая волна достаточно большая. Она на подъеме действительно сейчас в Беларуси. И более того, мы ее называем итоговой акцией. Но на следующей неделе будут продолжаться такие дискуссии. Я лично выезжаю в несколько регионов. И я думаю, мы актуальные вопросы политические в таком же открытом формате с использованием самых новых современных методов донесения информации будем продолжать и после референдума. Это могут быть вопросы исторической памяти - у нас Год исторической памяти. Это вопросы развития политической системы, гражданского общества. Это людям интересно», - добавил политолог.

Как сообщалось, старт проекта «В режиме правды» белорусское общество «Знание» дало 24 ноября 2021 года в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй нашей страны.

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Подготовил Виктор ЧАБАН по материалам БЕЛТА. Фото автора.