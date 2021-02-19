Финал проекта “100 идей для Беларуси” состоится 24 февраля

Финал республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" по итогам 2020 года состоится 24 февраля в Минске, сообщила представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, руководитель проекта Наталья Столпинская.

"Гранд-финал 10-го сезона проекта пройдет в столице. Его участниками станут победители итоговых отборочных туров в областях, городе Минске, а также в Национальной академии наук Беларуси. Они состоялись в декабре прошлого года. 24 февраля в бизнес-холле "Президент-Отеля" развернется интерактивная выставка-презентация авторских разработок финалистов. Во время защиты экспертный совет определит имена абсолютных победителей "100 идей" в десяти номинациях среди учащихся, а также студентов и работающей молодежи (в двух возрастных группах)", - рассказала Наталья Столпинская.

Проект "100 идей для Беларуси" на лучшую инновационную идею в различных сферах социального и экономического развития страны, интересную для практической реализации, стартовал в 2011 году по инициативе БРСМ и стал визитной карточной молодежной организации. "Фактически "100 идей для Беларуси" в этом сезоне отмечают свое десятилетие. Именно поэтому мы приняли решение показать участникам и гостям торжественной церемонии официального открытия финала творческую интерпретацию эволюции развития проекта, сочетающую в себе элементы хроники и шоу", - пояснила представитель ЦК БРСМ.

Организаторами проекта "100 идей для Беларуси" выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при поддержке Министерства образования. Официальными партнерами республиканского финала выступили ОАО "БЕЛАЗ"- управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" и "ООО "Евроторг".