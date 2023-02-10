Финал акции «Безопасность – в каждый дом!» состоялся в ТЦ «Карусель»

В Бобруйске состоялось финальное мероприятие в рамках акции «Безопасность – в каждый дом!». Оно прошло в ТЦ «Карусель» при участии работников МЧС, «БобруйскГаз», представителей организации «Красный крест», а также членов БРСМ и БМООСП.

Уже на входе в торговый центр посетителям Тушилкин вручал памятки и буклеты с напоминаниями правил безопасности и приглашал посетить интерактивные площадки. Развлекательно-познавательных площадок было предостаточно и пришлось по вкусу и детям и взрослым. Так, желающие могли поиграть в «Эвакуацию», «Крестики- нолики», «Пятнашки», «Береги жизнь», поучаствовать в викторине по правилам пользования газом в быту. Спасатели также напоминали о важных номерах 101 и 112, рассказывали, как действовать в чрезвычайной ситуации, о правильности установки пожарных извещателей и о пользовании первичными средствами пожаротушения. Работники МЧС призывали помнить о простых составляющих безопасного дома и не нарушать правила пожарной безопасности.

Представители «Красного креста» объясняли гражданам, как оказать первую помощь взрослому человеку и сделать сердечно-легочную реанимацию. Ведь такие простые навыки могут в определенный момент спасти жизнь близкому человеку или обычному прохожему.