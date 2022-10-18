Фильм о бобруйском монастыре вышел на канале «Беларусь-1»

13 октября, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, телеканал «Беларусь-1» представил документальный фильм «Духовный бастион», рассказывающий об истории и современной жизни женского монастыря святых Жен-Мироносиц в городе Бобруйске.

В июне 2008 года на месте, где ранее находилось военное укрепление, Синод Белорусской Православной Церкви благословил открытие женского монастыря в честь святых Жен-Мироносиц. Монастырю было передано шесть зданий. Если смотреть с высоты, пять из них – бывшие штаб, госпиталь, присутственные места, училище и тюрьма – расположены в форме креста. Постройки долго пустовали, поэтому требуют ремонта и переустройства. Три уже реконструированы: в одном здании расположилось епархиальное управление, два других вместили монашеские келлии.

В первом восстановленном корпусе монастыря находится домовой храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Здесь хранятся святыни, переданные в дар из других обителей и церквей Беларуси и России.

На территории обители установлен Поклонный крест. В праздник святых Жен Мироносиц, когда домовая церковь не может вместить всех молящихся, у Креста совершается Божественная литургия. На территории монастыря строится храм иконы Божией Матери «Жировицкая». Во втором восстановленном здании находятся келлии сестер, а также библиотека, швейная мастерская, комната для рукоделия и др. В монастыре накапливаются материалы для создания музея обители и крепости.

Собор святого благоверного великого князя Александра Невского был построен в стиле «ампир» в 1822-1827 гг. российским архитектором А. Штаубертом. Крестово-купольный храм с приделом в честь святителя Николая Чудотворца освящен в 1827 году. Собор принадлежал военному ведомству, но духовенство собора окормляло и гражданское население.

Собор святого Александра Невского пережил Первую мировую войну, а в 1934 году богоборческой властью был взорван. Сегодня от былой красоты и величия Соборной площади не осталось и следа. В советское время ее территория служила футбольным полем для военнослужащих, а затем превратилась в пустырь. С открытием женского монастыря началось возрождение бобруйской святыни.

До наших дней дошли некоторые чертежи строения и фотоснимки. После проведенного обследования уцелевших фрагментов фундамента здания, было принято решение о восстановлении его в первозданном виде.

30 мая 2009 года епископом Бобруйским и Быховским Серафимом был освящен Крест, воздвигнутый на месте будущего собора святого благоверного великого князя Александра Невского. А 16 сентября 2010 года первый Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Филарет (Вахромеев; 1935-2021) освятил часть фундамента и место под строительство святыни. В настоящее время идут строительные работы.

В обители проживает 10 насельниц.

Настоятельница монастыря – игумения Параскева (Ельская).

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