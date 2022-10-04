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Филиал «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» приглашает на работу

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Филиал «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» приглашает на работу

Филиалу «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» на постоянную работу требуются:

-заместитель директора-главный инженер, заработная плата от1200 руб.;

-механик, заработная плата от 850 руб.;

-специалист по кадрам, заработная плата от 850 руб.;

-экономист, заработная плата от 850 руб.;

-инспектор по кадрам, заработная плата от 700 руб.;

-инженер по подготовке производства, заработная плата от 800 руб.;

-бухгалтер, заработная плата от 600 руб.;

-контролер водопроводного хозяйства, заработная плата от 500 руб.;

-слесарь-сантехник, заработная плата от 500 руб.;

-облицовщик-плиточник, заработная плата сдельная;

-слесарь КИП и А(2р.), заработная плата от 450 руб.

 

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону (8-0225)-72-11-99

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