Филиал «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» приглашает на работу
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Филиалу «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» на постоянную работу требуются:
-заместитель директора-главный инженер, заработная плата от1200 руб.;
-механик, заработная плата от 850 руб.;
-специалист по кадрам, заработная плата от 850 руб.;
-экономист, заработная плата от 850 руб.;
-инспектор по кадрам, заработная плата от 700 руб.;
-инженер по подготовке производства, заработная плата от 800 руб.;
-бухгалтер, заработная плата от 600 руб.;
-контролер водопроводного хозяйства, заработная плата от 500 руб.;
-слесарь-сантехник, заработная плата от 500 руб.;
-облицовщик-плиточник, заработная плата сдельная;
-слесарь КИП и А(2р.), заработная плата от 450 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону (8-0225)-72-11-99
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