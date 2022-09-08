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Общество

Фестиваль творчества «Я могу» прошел в Бобруйске

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Фестиваль творчества «Я могу» прошел в Бобруйске

Почему важно организовать досуг для пожилых? С выходом на пенсию многие люди задумываются – чем занять освободившееся время? С возрастом каждому человеку нужно больше отдыхать, при этом отдых может быть разного типа.

Умеренная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, культурные события, творчество и встречи с интересными людьми – всё это может быть и в вашей жизни.

6 сентября 2022 года в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» состоялся фестиваль творчества «Я могу». В ходе встречи участники отделения дневного  пребывания для граждан пожилого возраста продемонстрировали свои творческие работы и домашние увлечения.

 

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста организуются кружки и клубы по интересам, проводятся культурно-массовые и социально значимые мероприятия, мы ждем Вас по адресу:  г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 58, каб.103, тел.70-69-60.

 

Специалист по социальной работе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Екатерина Пархимчик

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